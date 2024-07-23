Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2024 17:19
HİZMET PUANI YANLIŞIĞI

ARKADAŞLAR HİZMET PUANIM 01.07.2024 TARİHİNDE 18506 İDİ. BAŞKA ARKADAŞLARINDA BAŞINA GELMİŞ SOSYAL MEDYADA GÖRDÜM , DÜN TESADÜF TEKRAR BAKAYIM DEDİM 15856 GÖRÜNÜYOR BU DURUMU YAŞAYAN VAR MI ? MÜDÜRLÜĞE DİLEKÇEMİ İLETTİM ANCAK İLLER ARASI TAYİNE DE MÜRACAAT ETTİM SORUN YŞAR MIYIM NET BİLEN YOK.

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