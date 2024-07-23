Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 18:22
Bu haftada ömk meclisin gundeminde degil

Bu haftada anlasilan yasa gecmiycek resmen yarida birakip salladilar kanunu sonbahara artik bu seneyle ilgili uzmanligi vermeyeceklerine ciddi ciddi ikna oldum,bakanliktan sendikalardan bir aciklama bile gelmiyo akibetimizin ne olacagiyla ilgili resmen yilan hikayesine döndu is!!

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