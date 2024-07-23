Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 18:48
Açık lise sinavi hata

Merhabalar pazar günü açık lise sınavında başka salonda sinava girecek olan aday bizim görevli olduğumuz salonda sinava girdi sınav başladıktan 10 dakika sonra fark ettik tutanak tutuldu aday kendi salonunda sinava girdi herhangi bir mağduriyet yaşanmadı ama cezai yaptırımı ne olur acaba?

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