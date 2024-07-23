Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2024 19:31
Eş durumu tayini önce red sonra onay ACİLL

Eş durumu tayini vermiştik il sağlığı aradığımızda red gelmiş ama tekrardan onay aşamasına çıkmış dediler onlarında başına ilk kez geliyormuş bu ne anlama geliyor başına gelen var mı

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