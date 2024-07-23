Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


23 Temmuz 2024 20:32
Arşiv soruşturması sosyal medya

Arkadaşlar yıllar evvel kullandığım sosyal medya hesabım vardı sanırım dondurdum şifre VS. hatırlamıyorum. Bu hesap soruşturma esnasında incelenir mi? Herkes bir şey söylüyor

Çok Yazılan Konular

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)İçişleri Bakanlığı mülakattarim bakanliği promosyon hk.Kadrolu personel eş durumu mahkeme açmaTarım Bakanlığı Kılık Kıyafet Yönetmeliğiİçişleri Bakanlığı Destek Personeli mülakatı2024/1 3001Tarım bakanlığı koruyucu giyimSGK Becayiş (Tek Başlık)

Sözlük

anlatamadıklarımız 1 metamfetamin 1 titanic 1 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 5 yaşam koçu 1 büyüyünce anlarsın 1 insanların sıcaktan ve yangınlardan bıkması 2 güzel kızların sessiz hapşırması 2 ya romeo ölmeseydi 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 2

Son Haberler

Bakan Bolat: Enflasyonda ciddi bir azalış trendi göreceğizOrdu'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralıMeteoroloji'den Başkente saatlik uyarı! Sağanak kuvvetli olacakKanalizasyon terfi merkezinde temizlik yapan işçiler zehirlendi: 1 ölüDilencilik yapan kişinin banka hesabından servet çıktı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?