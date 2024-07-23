Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Temmuz 2024 20:35
Polsan kredi limitleri yükseltilmiş

POLSAN kredi limitleri yükseltilmiş


RedBull001
Aday Memur
23 Temmuz 2024 20:42

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İbrahimub
Aday Memur
23 Temmuz 2024 20:43

2 ay önce ihtiyaç kredisi kullandım kapatsam tekrar ihtiyaç kredisi çekebilir miyim acaba


İbrahimub
Aday Memur
23 Temmuz 2024 20:44

6 ay taksit ödeme süresi vardı galiba


Elkatu
Aday Memur
23 Temmuz 2024 21:06

Onda da değişiklik yapıldığı söyleniyor 10 yıl üstü üyeye 200bin limit açılmış


İbrahimub
Aday Memur
23 Temmuz 2024 21:12

6 ay şartı konusunda mı değişiklik yapıldığı söyleniyor diyorsunuz

Elkatu, Dün

Onda da değişiklik yapıldığı söyleniyor 10 yıl üstü üyeye 200bin limit açılmış


antikx
Şef
23 Temmuz 2024 21:26

6 ay şartı sadece aidat karşılığı borc alınırken geçerli yani aidat kredisi çektin diyelim tekrar aidat karşılığı çekebilmek için 6 ay geçmesi gerekiyor. İhtiyaç borclanmasi ise daha önceden çektiysen o borcun tamamını ödeyip 100 yada kaç aylık üye ise o tutarda kredi çekebilirsiniz

İbrahimub, Dün

6 ay şartı konusunda mı değişiklik yapıldığı söyleniyor diyorsunuz


İbrahimub
Aday Memur
23 Temmuz 2024 21:34

Yalnız ben 2 ay önce ihtiyaç kredisi çektiğimde 6 ayınız haziranda doluyor borcunuzu da defadan kapattığınız takdirde çekebilirsin demiş ve beni bekletmişti Polsan. İhtiyaç kredisinde de bunu yaptı yani. Ama sabah arayıp netleştireceğim teşekkür ederim

antikx, Dün

6 ay şartı sadece aidat karşılığı borc alınırken geçerli yani aidat kredisi çektin diyelim tekrar aidat karşılığı çekebilmek için 6 ay geçmesi gerekiyor. İhtiyaç borclanmasi ise daha önceden çektiysen o borcun tamamını ödeyip 100 yada kaç aylık üye ise o tutarda kredi çekebilirsiniz


İbrahimub
Aday Memur
23 Temmuz 2024 21:45

6 aydan kastım 6 ay taksit ödeme süremin dolması


antikx
Şef
23 Temmuz 2024 22:04

Valla devrem ben anlayamadım açıkçası senin ne yazdığını. Yarın polsanı arasan net bilgi alırsın, şimdi yanlış yönlendirmeyim seni. İyi akşamlar.

İbrahimub, Dün

6 aydan kastım 6 ay taksit ödeme süremin dolması


Karaçocukkkkk
Aday Memur
23 Temmuz 2024 23:06

Neye yararki ihtiyacı olan çoğu üyenin zaten deva meden borcu var onu haricen kapatmadan vermiyor üstelik birde 6 ay şartı var öncelikle bu şartlarda da iyileştirme yapılması gerekiyor. Yani benim haricen borcu kapatıp krediyi kullanmam ile kapatmadan kullanacagım krediden borcun mahsup edilmesi arasında ne fark var niye böyle anlamış değilim. Muhtemelen kredi kullanımı kısıtlamayı amaçlıyorlar. Başka sebep göremiyorum


karakartal2218
Aday Memur
24 Temmuz 2024 02:48

Polsan artı uygulamasından mesaj yazarsanız geri dönüş yapıyorlar tekrar borçlanma için süre kısa r


karakartal2218
Aday Memur
24 Temmuz 2024 02:50

Süre bekleyelim diye talepte bulunun..talepler doğrultusunda çalışma yapılacağımı söylediler talep ç


neredenbilebilirdim
Aday Memur
24 Temmuz 2024 08:44
cekemezsin en az 6 taksit ödemiş olman gerekir
İbrahimub, Dün

2 ay önce ihtiyaç kredisi kullandım kapatsam tekrar ihtiyaç kredisi çekebilir miyim acaba

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