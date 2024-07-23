Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Temmuz 2024 20:35
POLSAN KREDİLER

POLSAN kredi limitleri yükseltilmiş


RedBull001
Aday Memur
23 Temmuz 2024 20:42

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İbrahimub
23 Temmuz 2024 20:43

2 ay önce ihtiyaç kredisi kullandım kapatsam tekrar ihtiyaç kredisi çekebilir miyim acaba


İbrahimub
23 Temmuz 2024 20:44

6 ay taksit ödeme süresi vardı galiba

Toplam 3 mesaj

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