Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 20:50
Mesleki ve tekniki lise?

Hocalarım merhaba. İl içinde yazacağım okul hakkında kafam karıştı. Mesleki ve tekniki olan bu okul tam gün ama tam gün olmasına rağmen çıkış saati 17.30 yazıyor. Nedeni ne? Ben branş öğretmeniyim mesleki bir branş değil. Yine de bu çıkış saati beni de etkiler mi?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
23 Temmuz 2024 20:57

Etkiler. Okulda o saatte bitiyorsa saat sizinde olabilir o saat

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