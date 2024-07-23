KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


23 Temmuz 2024 21:10

KPSS 2024 Kaç Net Yaptınız?

Bu ankete 1 saat 31 dakikada, 13 kişi oy kullandı


bnmadmv
Memur
23 Temmuz 2024 21:29
Mobil uygulamada açılmazsa lütfen herhangi bir tarayıcıdan memurlar.nete girerek oyunuzu veriniz.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-Hukukçular2024/1 merkezi atama bekleme konusuKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama TahminleriHangi yıla benzer sizce?2026 KPSS için ne zaman başlanmalı?KPSS'nin iptal olamaması sorunsalı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Alımı Büro Personeli Kaça Düşer?İstanbul'da tek yaşamakKpss 2024 puanın bi önemi yok artıkDHMİ 2024/1

Sözlük

pekin ördeği 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 4 şu an çalan şarkı 2 kate middleton 1 ay sen beni yanlış anladın 1 soruya soruyla karşılık vermek 2 su böceği 1 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 5 sabah sabah çekilmiyor 1 özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 1

Son Haberler

Irak Hükümeti'nden 'yasaklı örgüt PKK' kararıTüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi KomisyondaEmniyet müdürü ve amirlerinin atamaları yapıldıİki bin nüfuslu beldede halı araç yıkamaya kısıtlama getirildiMemurların yürüyüşü valilik engeline takıldı

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?