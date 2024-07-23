Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Temmuz 2024 21:18
Maaş mütemedi arkadaşlar yardımınıza ihtiyacım var.

Bir ilden bir ile atama gördüm. 16 Temmuz'da yeni görev yerime başladım ve aynı gün maaşa esas evraklarımı (banka hesap bilgisi dahil) maaş mutemedine teslim ettim. Malum 15 temmuz maaşını atama nedeniyle alamadığım için maaşın ne zaman yatacağını sordum ki ödemeler var malum. Bana herkes eksiksiz evraklarını teslim etmezse (bulunduğum ile yaklaşık 150 personel atandı ve ilk atama değil) herkesin 15 temmuz maaşı 15 Ağustos'ta çift maaş olarak öderim yani gecikir dedi. Dolayısıyla iki ay maaş alamamış olacağım. Size sorum şu. Maaş mutemedinin ben işe başladıktan sonra (tekrar ediyorum ilk görev yerim değil) kafasına göre tarihte yatırma yetkisi var mı? Neticede ben işe başladım ve bir ay boyunca ödeme yapmayacağını söylüyor. Gerekçede evrakını zamanında teslim etmeyen personel. Ve üst perdeden ukalaca konuşuyor. Bunun (maaş işleminin) yasal bir süresi varmı?

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