Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Temmuz 2024 22:55
acill derece hesaplaması
önlisans ile atandım lisans tamamlama yaptım şubatta il sağlığa verdim ama hala derece kademem düzeltilmedi. ekibe lisans diplomam yansımış ama yapabilenler ne kadar sürede yaptı bir de il sağlığın görevi değil mi bu sorunca bakanlığı ara onlar düzeltiyo diyolar

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