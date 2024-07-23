acill derece hesaplaması

önlisans ile atandım lisans tamamlama yaptım şubatta il sağlığa verdim ama hala derece kademem düzeltilmedi. ekibe lisans diplomam yansımış ama yapabilenler ne kadar sürede yaptı bir de il sağlığın görevi değil mi bu sorunca bakanlığı ara onlar düzeltiyo diyolar

önlisans ile atandım lisans tamamlama yaptım şubatta il sağlığa verdim ama hala derece kademem düzeltilmedi. ekibe lisans diplomam yansımış ama yapabilenler ne kadar sürede yaptı bir de il sağlığın görevi değil mi bu sorunca bakanlığı ara onlar düzeltiyo diyolar