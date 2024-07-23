Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


23 Temmuz 2024 23:42
Maaş farkım neden yatmamıs olabilir?

Müdür muavini hanım maas farklarinin yattigini belirtti whatsapp grubundan. Fakat hesabima girdigimde yatmamis gozukuyor. Bir hata olabilir mi? Bu arada ben yeni tayin oldum ve Temmuz basinda baslangic yaptım okula. Bununla ilgili bir durum olabilir mi?


fen-25
Memur
23 Temmuz 2024 23:56

hocam ayrı yapılabilir ya da eski okul yapacak.ben de tayin oldugumda eski okul beni sistemden sildi yeni okul öyle hazırladı.1-2 gün geç almıştım.sanırım öyle olabilir ben de 2 temmuzda baslamıştım ama o ara bi durum oldu.okulunuzu arayın hocam.

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