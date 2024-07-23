KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


23 Temmuz 2024 23:45
3293
merkezi atamadan Çukurova üniversitesine başvuran? puanlar nedir?

Çok Yazılan Konular

UlaştırmaBilgisayar Programcılığı ve Web Tasarımı ve Kodlama. Hangisini okumak?Kararsızım yardım eder misiniz ?Türkiye Şeker Fabrikaları Maaş ve Özlük HaklarıBilgisayar Programcılığı merkezi atama3001 Memur

Sözlük

titanic 1 sıcakların aşırı derecede yükselmesi 3 Kaynatılmış mısır vs közde mısır 1 su böceği 1 bir mekanın kazıkçı olduğunu anlamanın yolları 1 ya romeo ölmeseydi 1 kendine gelememek 1 kate middleton 1 pekin ördeği 1 kumanya 1

Son Haberler

5510 kapsamında olan memurun borçlandığı sürenin emekliliğe etkisi nasıl olur24 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıEn düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'daFenerbahçe turun kapısını 4 golle araladıTüketici güveni yılın en düşük seviyesinde

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?