Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2024 00:02
yolluk
eş durumu mazeretiyle başka ile tayin oldum kaç ay oldu daha yolluk yatmadı ne yapmam gerekiyor?

Çok Yazılan Konular

Acil yardım lütfen Sağlık mazeret tayini.refakatçi izni/raporuSağlık Sen Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu 3+1 sözleşmeli PersonelEş durumu tayini2024 iller arası tayin komisyon değerlendirmeSağlık bakanlığ, Danıştayın memur gih sabit ve teşvik iptali iddiasıbecayiş Hastane Performansıil içi tayinEğitim tayini + eşdurumu tayini

Sözlük

takipten çıkarmak 6 süt mısır 1 titanic 1 titanik neden battı 1 Ben bi çay koyup geleyim 1 kumanya 1 büyüyünce anlarsın 1 ayrılmaz üçlü 1 anlatamadıklarımız 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

5510 kapsamında olan memurun borçlandığı sürenin emekliliğe etkisi nasıl olur24 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıEn düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'daFenerbahçe turun kapısını 4 golle araladıTüketici güveni yılın en düşük seviyesinde

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?