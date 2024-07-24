Anestezi teknikerliğinden hemşireliğe lisans tamamlama

Eşim anestezi teknikeri,ben YÖK ün sitesine bakıyorum bu sene böyle Birşey yayınlanmamış 2023 te ise hemşireliğe,anestezi teknikerliğinden geçiş hakkı verilmemiş diye anladım,2024 yılında anesteziden/hemşireliğe lisans tamamlama programı ile alakalı bilgisi olan var mı? Teşekkür ederim.

Eşim anestezi teknikeri,ben YÖK ün sitesine bakıyorum bu sene böyle Birşey yayınlanmamış 2023 te ise hemşireliğe,anestezi teknikerliğinden geçiş hakkı verilmemiş diye anladım,2024 yılında anesteziden/hemşireliğe lisans tamamlama programı ile alakalı bilgisi olan var mı? Teşekkür ederim.