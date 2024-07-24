KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


24 Temmuz 2024 01:29
Üniversite okumak mı, lise KPSS ile bir yere atanmak mı?

Ben lise sona geçeceğim.Ne yapacağım konusunda aşırı kararsızım.Anadolu lisesinde sayısalım .Kpss ortaöğretime girip mi bi yere arasam gardiyan katip güvenlikten başka doğru düzgün bişey olmamam

Yks'yede gireceğim acaba oradan iyi bi üniversite kazanıp güzel bi bölüme mı gitsem hangisi daha mantıklı olur?Bir türlü karar veremiyorum.

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