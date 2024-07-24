Gündem \ Sağlıklı Yaşam, Gebelik ve Tüp Bebek
Editörler : F16 Gökçen


24 Temmuz 2024 01:42
Spora gitme isteğim kalmadı

Yaklaşık bir yıldır spor yapıyordum fakat artık eskisi gibi zevkli gelmiyor. Eski hevesim yok ne yapabilirim?

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