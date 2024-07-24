Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 02:25
2. İliçi Tayin Garip Bir Soru

Bulunduğumuz yerde karşılıklı yer değiştirmek için ikimizde birbirimizin okulunu yazdık. Başka biri de yazmadı ikimizin kurumlarını. Ama norm fazlasıyız ikimizde kurumumuzda. Bu durumda tayinimiz gerçekleşir mi acaba? Bulunduğumuz yerde ihtiyaç olan bir kurumda yok. yani heryer dolu. norm ihtiyacı olan bir yer yok. İldışı kontenjan listesinde yoktu tüm ilçelerde dahil.

Çok Yazılan Konular

Doğum izni hesaplama. Yardımİkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 TemmuzYeniden idarecilikMaaş farkıKızım EA sıralama 3 binde. Sınıf öğretmenliği tavsiye eder misiniz? Yoksa hukuk, s. bilgiler mi?20-21 Temmuz Açık lise ücreti hangi ek dersle yatarTatilde whatsapp'tan gelen mesajlarUzman öğretmen maaşıÇocuk gelişimi 4 yıllık bölüm hk.Öğretmenlikten bıktım

Sözlük

ay sen beni yanlış anladın 1 özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 2 Kaynatılmış mısır vs közde mısır 1 pekin ördeği 1 yaşam koçu 1 kate middleton 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 5 ayrılmaz üçlü 1 sakiler 1 titanik neden battı 1

Son Haberler

5510 kapsamında olan memurun borçlandığı sürenin emekliliğe etkisi nasıl olur24 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıklarıEn düşük emekli aylığına zammı da içeren teklif Genel Kurul'daFenerbahçe turun kapısını 4 golle araladıTüketici güveni yılın en düşük seviyesinde

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?