2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.

Evet şimdilik elde ki birikimler, kredi kartları, eş dost yardımıyla vs idare edebilen kişiler var edemeyenler çoğunlukta olsada. Öyle ya artık aylık değil haftalık hatta günlük zamlanan ürünler bile eskisi kadar sinirimizi bozmuyor alışkanlık yaptı sanırım, yarın sabah fırından aldığınız ekmeğe zam geldi 30 TL demiş olsalar şaşırmıyacak moddayız. Ev kiraları ayrı bir sıkıntı küçük bir şehirde bile TOKİ 2+1 ev için 15-16 bin isteyenler olduğu sürece bu sıkıntı hep var olur zaten. Durum bu şekilde habire olumsuzluğa doğru ilerlerken 2025 yılı ocak ayında %6 zam alacağımı ve enflasyon farkının çok az olacağını bilmek şimdiden beni ürpertiyor. Zaten sıkıntıda olan memur kesimi bu zam yağmurunda boğulurken 2025 yılını nasıl savuşturacak düşünemiyorum. Özetle 2025 de sendikalar seyyanen zam, refay payı vs bi kazanım almak zorunda yoksa Allah memurlara (özelliklede borcu olanlara) akıl sağlığı ve sabıır versin.