Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 03:42
İl içi sonrası eş durumu

Meslek lisesinde teknik öğretmenim yeni çocuğum oldu ve meslek lisesinde ders sayım fazla. İl içi istekle ortaokul geçip daha sonra 1 yıl sonra eş durumu yapabilir miyim seneye tayinciyiz çünkü

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