Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Temmuz 2024 04:52
B 63 f6 kodu verilecek bilgi verirmisiniz?(F6 ne anlama geliyor )

Patlamalak üzere olan ve iki taraflı baskı ile ağrılar yapan ayrıca ayaklarımda uyuşma ve his kaybı yaratan firiktan dolayi ameliyat olacagim bu kodun açıklaması nedir özellikle f6 hiç bir yerde yazmiyor

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