Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 07:26
Bursa eş durumu tayini

Merhabalar önceden eş durumu tayininde bütün ilçelerde bulunan açık okulları tercih edebiliyorduk bu sene sadece mazeretimizin olduğu ilçedeki okulları mı tercih edebileceğiz yoksa yine tüm ilçelerden tercih yapabiliyor muyuz bilgisi olan var mı?


ByCenk
Memur
24 Temmuz 2024 08:44

Mazeretiniz il dışı ise tüm ilçeler açılacak fakat il içi ise yalnızca eşinizin ikameti açılacak

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