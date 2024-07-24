Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2024 08:45
danıştay kararları ve rapora etkisi

Merhaba arkadaşlar,

Danıştay bir kaç gün önce bazı karalar aldı, bunlardan biri de rapor kesintileri ile ilgiliydi.

Artık yıl içinde 7 günü geçen raporlarda da kesinti olmayacak mı? Aynı ay için de belli bir sınır olacak mı?

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