Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2024 10:11
3+1 deki +1 Tam olarak nedir?

Merhaba,

4B sözleşmeli personel olarak çalışmaktayım. 3+1 deki +1 tam olarak nedir? İnternetten yaptığım araştırmada +1 e aday memurluk diyende var hayır aday memurluk değil tayin yasağı gibi şeyler diyende var. Bilgi verirsemiz sevinirim.


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Aday Memur
24 Temmuz 2024 10:56
3+1 sisteminde aday memurluk yok 3 yılın sonunda direk kadroya geçiyoruz +1 de denildiği gibi tayin yasağı
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