Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Temmuz 2024 10:30
Es durumu tayini

Kutahya 3.bolge A grubundaki 1 yil gorev suresi dolan kisi yeni atanmis balikkesir 2.bölge c grubundaki bir kisiyle evlense.

Eş durumu tayini nasil oluyor? Balikesir de birlesebilirler mi?

Çok Yazılan Konular

Acil yardım lütfen Sağlık mazeret tayini.refakatçi izni/raporuSağlık Sen Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu 3+1 sözleşmeli Personelkura sonucu?Asm ilçe sağlık müdürlüğü ? Eş durumu tayini2024 iller arası tayin komisyon değerlendirmebecayiş acill derece hesaplamasıSağlık bakanlığ, Danıştayın memur gih sabit ve teşvik iptali iddiası

Sözlük

ayrılmaz üçlü 1 ezan okunurken bacak bacak üstüne atan insan 3 şu an çalan şarkı 1 Kaynatılmış mısır vs közde mısır 1 tiramisu 2 kate middleton 1 seni seviyorum 2 kafan güzelmiş canım güle güle kullan 1 en çok güldüğüm cümleler 3 titanik neden battı 1

Son Haberler

Resmi tatil süreleri yıllık izin süresinden düşülmeliCevdet Yılmaz: Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı devredeTürkiye yüksek teknoloji merkezi olacakAltının gramı 2 bin 553 liradan işlem görüyorBakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?