KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2024 10:45
657 4/B mi ,399 sözleşmeli mi daha iyidir??
657 4/B mi ,399 sözleşmeli mi daha iyidir 399'da da 3+1 mi??

LindaLimonata
Aday Memur
24 Temmuz 2024 10:49
MERKEZİ alımlarda 3+1 yok
Toplam 1 mesaj

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