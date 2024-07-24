Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 10:59
Sözleşmeli öğretmen maaşı

Merhabalar ben sözleşmeli öğretmenim eşimde kadrolu ikimizin branşı aynı temmuz zammından önce ben. Eşimden bin TL fazla alıyordum temmuz zammından sonra onun maaşı benden fazla yattı bu neden kaynaklıdır bilen varmı

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