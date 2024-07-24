KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2024 11:00
2024 KPSS İptal Olmak Üzere

Belki inanmayacaksınız ama 12 yıldır ÖSYM'de temizlikçi olan dayımın oğluyla yaptığım görüşmeler sonucu iptal bilgisinin netleştiğini söyleyebilirim. Alan sınavından hemen sonra açıklama yapacaklar. Çaycısına kadar herkes şu an bunu konuşuyor. Asıl hataları alan sınavlarında göreceksiniz.


LindaLimonata
Aday Memur
24 Temmuz 2024 11:03
dayınızın oğluna sorsaniz tercihler ne zaman açıklanacakmış acaba

ucuncuegrimehmet
Aday Memur
24 Temmuz 2024 11:04

Hizmetlilerin whatsapp grubunda bi hafta sonra açıklanacağı konuşuluyor.

LindaLimonata, 21 dk. önce
dayınızın oğluna sorsaniz tercihler ne zaman açıklanacakmış acaba

Mr.Oriantel
24 Temmuz 2024 11:05

Alan sınavını neden bekliyorlar tam mağdur etmek için mi


ucuncuegrimehmet
Aday Memur
24 Temmuz 2024 11:07

Oryantal hanım bana gelen bilgi bu. Daha fazla açıklama yapamam. Ben konuşursam yer yerinden oynar. Çaycı rıdvan abinin elinde daha büyük kozlar var.

Mr.Oriantel, 19 dk. önce

Alan sınavını neden bekliyorlar tam mağdur etmek için mi


Mr.Oriantel
24 Temmuz 2024 11:08

Soruları Rıdvan mı hazırlamış yoksa bazı sorular çaycının elinden çıkmış gibiydi

ucuncuegrimehmet, 17 dk. önce

Oryantal hanım bana gelen bilgi bu. Daha fazla açıklama yapamam. Ben konuşursam yer yerinden oynar. Çaycı rıdvan abinin elinde daha büyük kozlar var.


ucuncuegrimehmet
Aday Memur
24 Temmuz 2024 11:09

rıdvan abi sadece piyon. Asıl adam metin

Mr.Oriantel, 16 dk. önce

Soruları Rıdvan mı hazırlamış yoksa bazı sorular çaycının elinden çıkmış gibiydi


dgsdgsdgs
Memur
24 Temmuz 2024 11:17

Enişten olsaydı inanırdım.

Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

Kpss 2024-Hukukçular2024/1 merkezi atama bekleme konusuKPSS 2024 Net-Puan-Sıralama Tahminleri2026 KPSS için ne zaman başlanmalı?Hangi yıla benzer sizce?KPSS'nin iptal olamaması sorunsalı.Sağlık Bilimleri Üniversitesi Alımı Büro Personeli Kaça Düşer?2024/1 MERKEZİ Sonuçlar İstanbul'da tek yaşamakKariyer kapısından alım

Sözlük

ayrılmaz üçlü 1 ezan okunurken bacak bacak üstüne atan insan 3 şu an çalan şarkı 1 Kaynatılmış mısır vs közde mısır 1 tiramisu 2 kate middleton 1 seni seviyorum 2 kafan güzelmiş canım güle güle kullan 1 en çok güldüğüm cümleler 3 titanik neden battı 1

Son Haberler

Resmi tatil süreleri yıllık izin süresinden düşülmeliCevdet Yılmaz: Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı devredeTürkiye yüksek teknoloji merkezi olacakAltının gramı 2 bin 553 liradan işlem görüyorBakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?