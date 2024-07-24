Gündem \ Ekonomi
Editörler : supporters.


24 Temmuz 2024 11:16
Taşıt Kredisi

Merhaba arkadaşlar yakın zamanda 2. el taşıt kredisi çeken oldu mu? Findeks kredi notum 1200 200 bin TL eksiğim var. Başka herhangi bir kredim ve borcum yok. Bu konuda bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 1 kendine gelememek 1 su böceği 1 sabah sabah çekilmiyor 1 bir mekanın kazıkçı olduğunu anlamanın yolları 1 Kaynatılmış mısır vs közde mısır 1 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 4 güzel kızların sessiz hapşırması 1 süt mısır 2

Son Haberler

Resmi tatil süreleri yıllık izin süresinden düşülmeliCevdet Yılmaz: Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Eylem Planı devredeTürkiye yüksek teknoloji merkezi olacakAltının gramı 2 bin 553 liradan işlem görüyorBakan Yumaklı: Köpek popülasyonunun artması sosyal hayatı etkiliyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?