Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 11:18
Bir yanlışlık mı var

Arkadaşlar ekim 2019da sözleşmeli olarak göreve başladım 2022de kadroya geçtim.İliçi isteğe bağlı yerdeğiştirme ekranında hizmet süresi 5 yıl 2 ay yazıyor. 2019 ekimden 2024 temmuza kadar 4 yıl 8 ay civarı bi süre olması gerekmiyor mu? Ben mi yanlış hesaplıyorum yoksa mebbiste mi yanlışlık var?


Dkabmarmara
Aday Memur
24 Temmuz 2024 11:23
31 Aralık tarihine kadar olan hizmet süreniz hesaplanmaktadır
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