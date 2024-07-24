Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


24 Temmuz 2024 11:29
sokak kopekleri meselesi

kopekseverler nedir bu feryat figan .

madem cok seviyosunuz sahiplenerek evinizde besleyin kopekleri.

baska ulkelerde sokakta basibos gezen kopek goremezsiniz. yunanistanda gurcistan da bile yok gectim avrupayi.

belediyenin isi ne ? barinak yapin beslesin . sevenler de alsin sahiplensin .

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