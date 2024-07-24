Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2024 11:31
Vardiya izinleri sizlere tanımlandı mı?

Ocaktan bu yana tayinim çıktığı için eski kurumumdan sadece 5 gün fazla çalışma izni haketmişiz. Bu normal mi? Sizlerde durum nedir?

Çok Yazılan Konular

Kar payları ile ilgiliVakıfbank promosyon güncellemesiHavuz tayini hk2024 yılı havuz tayinleriMaaş farkıKatip Maaşları Hakkında...Ücretsiz izne ayrılan kadrolu memurun kadrolu eşine eş yardımı verilir mi alan var mı?3600 Ek göstergeYol harcırahCTE NAS Tayinini İptal Eden Personeller

Sözlük

hafta sonu kahvaltısı 1 en çok güldüğüm cümleler 3 En sevdiğiniz Nil şarkıları 1 titanik neden battı 1 su böceği 1 editör sevmemek 3 takipten çıkarmak 4 kafan güzelmiş canım güle güle kullan 1 seni seviyorum 2 pekin ördeği 1

Son Haberler

MEB'den öğrenci nakil işlemleri açıklamasıBorsa günün ilk yarısında geriledi'Hayvanlar konusunda kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın'Yılmaz'dan OVP açıklaması: Eylül ayında güncelleyeceğizErdoğan'dan emekli maaşı açıklaması

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?