KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2024 11:56
Mühendislik Meslek Kanunu (MMK)

Sn Mühendis meslektaşlarım hepimizi ilgilendiren bu konuda hemfikir ve güçlü olmalıyız. Çıkacak olan kanunla hem kamuda hemde özel sektörde Mühendislerin özlük hakları ve değeri artacaktır. Desteklerinizi bekliyorum. Geç kalınmış bu kanun TBMM 'de artık yasalaşmalıdır. Sn editörler lütfen çağrımıza kulak verin ve mühendislik meslek kanunu için bize destek olun.


dgsdgsdgs
Memur
24 Temmuz 2024 12:08

Mühendis kalkındırma partisi kurun. Sayınız oldukça fazla oldu. Yazik ne hallere düştünüz.


ucuncuegrimehmet
Aday Memur
24 Temmuz 2024 13:22

umarım kalkındırırız

dgsdgsdgs, 1 saat önce

Mühendis kalkındırma partisi kurun. Sayınız oldukça fazla oldu. Yazik ne hallere düştünüz.

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