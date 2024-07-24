DGS ile Yatay Geçiş Yapmak

Herkese iyi forumlar. 2023 DGS puanımı kullanarak yerleştiğim bir üniversiteden yine 2023 DGS puanı ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapma hakkım var mı? Bilenler yardımcı olabilirse çok sevinirim.

Herkese iyi forumlar. 2023 DGS puanımı kullanarak yerleştiğim bir üniversiteden yine 2023 DGS puanı ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapma hakkım var mı? Bilenler yardımcı olabilirse çok sevinirim.