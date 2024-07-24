KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


24 Temmuz 2024 13:05
DGS ile Yatay Geçiş Yapmak
Herkese iyi forumlar. 2023 DGS puanımı kullanarak yerleştiğim bir üniversiteden yine 2023 DGS puanı ile başka bir üniversiteye yatay geçiş yapma hakkım var mı? Bilenler yardımcı olabilirse çok sevinirim.

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