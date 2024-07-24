Lisans kpssde son durum nedir? (Hatalı Sorular, Sınav İptali Vs)

Evet arkadaşlar 1 haftayı geçti Hatalı, çift cevaplı ve basım hatası olan birçok soru var. Ne oldu bu soruların son durumu? Sınav mı iptal oluyor, hatalı sorular mı doğru sayılıyor ne oluyor? Hatalı sorular ve sınav tekrarı ile ilgili birçok dilekçe verildi, açıklama bekliyoruz

Evet arkadaşlar 1 haftayı geçti Hatalı, çift cevaplı ve basım hatası olan birçok soru var. Ne oldu bu soruların son durumu? Sınav mı iptal oluyor, hatalı sorular mı doğru sayılıyor ne oluyor? Hatalı sorular ve sınav tekrarı ile ilgili birçok dilekçe verildi, açıklama bekliyoruz