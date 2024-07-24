KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2024 13:47
Lisans kpssde son durum nedir? (Hatalı Sorular, Sınav İptali Vs)
Evet arkadaşlar 1 haftayı geçti Hatalı, çift cevaplı ve basım hatası olan birçok soru var. Ne oldu bu soruların son durumu? Sınav mı iptal oluyor, hatalı sorular mı doğru sayılıyor ne oluyor? Hatalı sorular ve sınav tekrarı ile ilgili birçok dilekçe verildi, açıklama bekliyoruz

birmemuradayii
Aday Memur
24 Temmuz 2024 13:54

hiçbir şey olmaz tarihteki misakımilli boğazlar sorusunun cevabı değişirse değişir diğerleri kalır


Rambo23
Aday Memur
24 Temmuz 2024 14:05
Niye sadece tarihteki misakı milli sorusu? O soruyu yanlış kabul edeceksek matematikteki, Türkçedeki çift cevaplı soruları ne yapacağız? Kafama göre şunu seçtim diğerleri kalsın diye birşey olmaz. En az 7 soruda hata var ya hepsi doğru sayılır yada sınav iptal edilir. Birçok dilekçe verildi cimere şikayetler edildi. Bir an evvel karar verilmelidir tabi karar doğru verilmelidir! 1.6 milyon kişi girdi sınava
birmemuradayii, 2 saat önce

hiçbir şey olmaz tarihteki misakımilli boğazlar sorusunun cevabı değişirse değişir diğerleri kalır


birmemuradayii
Aday Memur
24 Temmuz 2024 14:11

göreceğiz ne olacak


Jeanbay3
Aday Memur
24 Temmuz 2024 14:28

2016 YGS'de 11 gün sonra açıklama yapmışlar.Orada hatalı buldukları 2 soruyu iptal edip 1 sorununda cevabını değiştirmişler.


Psikomem
Aday Memur
24 Temmuz 2024 14:42

Ya bu hatalı sorular yüzünden nereden baksan sinavdaki sürenin yüzde 20 si heba oldu onu ne yapacağız. Bu sorularla ugrasmasam diğer sorulara daha çok vakit ayirabilirdim. Sorunun iptal olması da önemli değil. Sınav anında hatalı sorular yüzünden yaşadığınız psikolojik durum ve bundan dolayı sürenin yetmeyeceği yönündeki kayginiz yüzünden kaybettiğiniz soru ve sorular ne olacak çok merak ediyorum?


Yaşlı Hukukçu
Aday Memur
24 Temmuz 2024 15:16

Sınav iptal olmayacak arkadaşlar, 3-4 soru en fazla iptal olur ama bence elimizde hala bir koz var. Biliyorsunuz idarenin eylemlerinden, ihmallerinden veya işlemlerinden dolayı hak kaybına-zarara uğradığınızı düşünüyorsanız bir dava türü var, tam yargı davası; hakkınızı orada arayabilir ve tazminat talep edebilirsiniz. Tabii kazanmak çok zor olacaktır. Merkezi sınav hakkında düzenlenmiş kanun ve yönetmelikte soruların iptal edilebilirliği düzenlenmiş ancak belli bir sınırlama getirilmemiş. Örneğin 110 soru iptal edilse, kalan 10 soru üzerinden puanlama yapılsa ve siz iptal edilen 110 soruyu doğru yapıp, iptal edilmeyen 10 soruyu yanlış yapsanız ve 0 puan alsanız kanunen bunun önünde bir engel yok gibi gözüküyor. Ben kanunu öyle anladım. Ancak soruların kanunen iptal edilebilirliğinin düzenlenmiş olmasının ve bunun yine sınavın iptaline yol açmamasının benim zarara uğrayıp uğramadığımın belirlenmesinde önemli olmadığını düşünüyorum. Sonuçta ortada soruların hazırlanması ve denetlenmesinde bir ihmal var. Aynı kanun ve yönetmelikte, soruların hangi aşamalardan geçip hazırlanacağı ve denetleneceği de düzenlenmiş mi düzenlenmiş, eğer sorular iptal olursa bu yönetmelik ve kanuna aykırı olarak soru hazırlandığı da ortaya konmuş olacağından İdarenin kusurundan söz edebiliriz. Bu yüzden ben kendi adıma, ne kadar soru iptal edilirse elimizin o kadar güçleneceğini, idarenin işleyişinde o kadar bozukluk doğacağını düşünüyorum.

Bu yüzden büyük bir heyecanla kaç sorunun iptal edileceğini bekliyorum, ona göre tazminat davası açacağım. Bence siz de bunu bir deneyin. Hakkınızı arayın ki idare de bir daha ben istediğim gibi soru hazırlarım, istediğim gibi de iptal eder puanlarım diyemesin.

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