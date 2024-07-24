Lisans kpssde son durum nedir? (Hatalı Sorular, Sınav İptali Vs)

Sınav iptal olmayacak arkadaşlar, 3-4 soru en fazla iptal olur ama bence elimizde hala bir koz var. Biliyorsunuz idarenin eylemlerinden, ihmallerinden veya işlemlerinden dolayı hak kaybına-zarara uğradığınızı düşünüyorsanız bir dava türü var, tam yargı davası; hakkınızı orada arayabilir ve tazminat talep edebilirsiniz. Tabii kazanmak çok zor olacaktır. Merkezi sınav hakkında düzenlenmiş kanun ve yönetmelikte soruların iptal edilebilirliği düzenlenmiş ancak belli bir sınırlama getirilmemiş. Örneğin 110 soru iptal edilse, kalan 10 soru üzerinden puanlama yapılsa ve siz iptal edilen 110 soruyu doğru yapıp, iptal edilmeyen 10 soruyu yanlış yapsanız ve 0 puan alsanız kanunen bunun önünde bir engel yok gibi gözüküyor. Ben kanunu öyle anladım. Ancak soruların kanunen iptal edilebilirliğinin düzenlenmiş olmasının ve bunun yine sınavın iptaline yol açmamasının benim zarara uğrayıp uğramadığımın belirlenmesinde önemli olmadığını düşünüyorum. Sonuçta ortada soruların hazırlanması ve denetlenmesinde bir ihmal var. Aynı kanun ve yönetmelikte, soruların hangi aşamalardan geçip hazırlanacağı ve denetleneceği de düzenlenmiş mi düzenlenmiş, eğer sorular iptal olursa bu yönetmelik ve kanuna aykırı olarak soru hazırlandığı da
ortaya konmuş olacağ ından İdarenin kusu rundan söz edebiliriz. Bu yüzden ben kendi adıma, ne kadar soru iptal edilirse elimizin o kadar güçleneceğini, idarenin işleyişinde o kadar bozukluk doğacağını düşünüyorum.
Bu yüzden büyük bir heyecanla kaç sorunun iptal edileceğini bekliyorum, ona göre tazminat davası açacağım. Bence siz de bunu bir deneyin. Hakkınızı arayın ki idare de bir daha
ben istediğim gibi soru hazırlarım, istediğim gibi de iptal eder puanlarım diyemesin.
Sınav iptal olmayacak arkadaşlar, 3-4 soru en fazla iptal olur ama bence elimizde hala bir koz var. Biliyorsunuz idarenin eylemlerinden, ihmallerinden veya işlemlerinden dolayı hak kaybına-zarara uğradığınızı düşünüyorsanız bir dava türü var, tam yargı davası; hakkınızı orada arayabilir ve tazminat talep edebilirsiniz. Tabii kazanmak çok zor olacaktır. Merkezi sınav hakkında düzenlenmiş kanun ve yönetmelikte soruların iptal edilebilirliği düzenlenmiş ancak belli bir sınırlama getirilmemiş. Örneğin 110 soru iptal edilse, kalan 10 soru üzerinden puanlama yapılsa ve siz iptal edilen 110 soruyu doğru yapıp, iptal edilmeyen 10 soruyu yanlış yapsanız ve 0 puan alsanız kanunen bunun önünde bir engel yok gibi gözüküyor. Ben kanunu öyle anladım. Ancak soruların kanunen iptal edilebilirliğinin düzenlenmiş olmasının ve bunun yine sınavın iptaline yol açmamasının benim zarara uğrayıp uğramadığımın belirlenmesinde önemli olmadığını düşünüyorum. Sonuçta ortada soruların hazırlanması ve denetlenmesinde bir ihmal var. Aynı kanun ve yönetmelikte, soruların hangi aşamalardan geçip hazırlanacağı ve denetleneceği de düzenlenmiş mi düzenlenmiş, eğer sorular iptal olursa bu yönetmelik ve kanuna aykırı olarak soru hazırlandığı da
ortaya konmuş olacağ ından İdarenin kusu rundan söz edebiliriz. Bu yüzden ben kendi adıma, ne kadar soru iptal edilirse elimizin o kadar güçleneceğini, idarenin işleyişinde o kadar bozukluk doğacağını düşünüyorum.
Bu yüzden büyük bir heyecanla kaç sorunun iptal edileceğini bekliyorum, ona göre tazminat davası açacağım. Bence siz de bunu bir deneyin. Hakkınızı arayın ki idare de bir daha
ben istediğim gibi soru hazırlarım, istediğim gibi de iptal eder puanlarım diyemesin.