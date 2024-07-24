Kuru Otlar Üstüne Filmindeki Müdür

Konu uzun,

sevilmeyen bir müdür var. Nasıl müdür olduğu konusu geçtiğinde;

" Benim sendikaya üye olmadığımı biliyorsunuz, .... bana görev vermek için şubeye çağırdıklarında onlara ilk söylediğim şey şu oldu, burdaki en eski öğretmen kimse o müdür olsun"

Şubeye çağırıp müdürlük teklif etmek...! Bilmediğimiz şeyler değil aslında.

Filmde müdür odasında Eğitim Bir-Sen çiçeği var.

Nedir yorumunuz?

Nuri Bilge Ceylan Eğitim Bir-Sen'i gömmüş mü?

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