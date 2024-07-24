Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2024 14:46
CEMAAT İMZA TOPLARSA

Ben munhal bulunan bir camiye nakil sınavına girmek istedim muftu bey kabul etmedi.olmaz seni o camiye verdirmem yada kazanırsan seni mimlerim uğraşırım surekli seninle dedi.O munhal bulunan gitmek istediğim camii cemaati mahalleli olarak imza toplayalım kaymakama gidelim diyor.

soru şu...sonuç ne olur bir şeyler değişir mi


Atam-ABDULHAMİDHAN
Aday Memur
24 Temmuz 2024 14:53

koyde görevliyim.merkeze gitmek istiyorum bu arada.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

mazerete bağlı nakil Kuran kursu öğreticileri nakil dönemiMüftü raporu kabul etmiyordini yüksek ihtisas mezuniyet yönetmeliği?CEMAAT İMZA TOPLARSAGörevlendirmeKur'an kursu hocaları yıllık izin parası

Sözlük

editör sevmemek 3 bir mekanın kazıkçı olduğunu anlamanın yolları 1 özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 3 Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 3 ayrılmaz üçlü 1 su böceği 1 sözlüğü unutmak 1 titanic 1 uyandıktan sonraki ilk 10 dakika 1 süt mısır 2

Son Haberler

Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldüEski Emniyet Müdürü Metin Alper, İBB Zabıta Müdürü olduAnkara'da toplu ulaşıma yüzde 40 zamErdoğan: Ayasofya'nın dirilişi tekrar hayırlı olsunDSİ: Atatürk Barajı, ülke ekonomisine her yıl 1,7 milyar dolar katkı sağlıyor

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?