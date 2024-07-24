CEMAAT İMZA TOPLARSA

Ben munhal bulunan bir camiye nakil sınavına girmek istedim muftu bey kabul etmedi.olmaz seni o camiye verdirmem yada kazanırsan seni mimlerim uğraşırım surekli seninle dedi.O munhal bulunan gitmek istediğim camii cemaati mahalleli olarak imza toplayalım kaymakama gidelim diyor.

soru şu...sonuç ne olur bir şeyler değişir mi