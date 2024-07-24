Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


24 Temmuz 2024 14:48
33/a Doktora sonrası görevlendirme hakkında

Hocalarım merhaba,

33/a ya tabi doktoramı tamamlamış durumdayım.

Başka bir üniversite kendi konularım ile ilgili ders vermem sebebiyle beni çağırıyor.

bu konuda dikkat etmem gereken hususlar nelerdir? Yardımcı olabilir misiniz?

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