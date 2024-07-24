Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Temmuz 2024 14:55
üniversite-askerlik ilişkisi

merhabalar, aktif olarak ankara bbld. çalışıyorum. askerliğimi yapmadım, hacettepe üniversitesinden örgün bir bölüm yazacağım askerliği tecillettirmek için. yazdım varsayalım, dondurdum üni. kaydımı tecil düşer mi? ona göre açıktan üni. yazacağım.

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