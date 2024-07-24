Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2024 14:57
KPSS Lise

Herkese merhaba

Kadrolu mübaşirim. Lise KPSS'de merkezi arama ile başka bir memurluğa başvurabilir miyim? Ya da mülakatla yapılan bir alıma?

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