Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


24 Temmuz 2024 15:59
Celp ve sevk döneminde değişiklik olur mu
Merhaba üniversiteyi bitirdim tecili bozdum kasım celpine denk geldi. 14 kasım olarak gözüküyor. bu tarihten önce askere çağrılma ihtimalim var mı acaba daha önce yaşayanlar oldu mu

Çok Yazılan Konular

1.64 boy ile ne yapılır? :'')Sınıf değişikliği süreciB 63 f6 kodu verilecek bilgi verirmisiniz?(F6 ne anlama geliyor )Jandarma tazminatlara zam yansımamış

Sözlük

Sitede popüler olmak için ne yapılmalı? 3 ayrılmaz üçlü 1 en çok güldüğüm cümleler 3 tiramisu 2 pekin ördeği 1 Bir insanı nasıl tanırsın? 2 kendine gelememek 1 süt mısır 2 vergi adaleti 1 özlediklerim var benim keşke burada olsa dediklerim 3

Son Haberler

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 590 bin liraya yükseldiÖSYM Başkanından KPSS'ye yönelik itirazlara dair açıklamaBakan Fidan: Ateşkes Netanyahu'nun politik amaçlarıyla örtüşmüyorZehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan hükümlüler taburcu edildiAli Koç, yeniden Kulüpler Birliği başkanı seçildi

Editörün Seçimi

Haziran 2024 yoksulluk sınırı 65874 TL! Yaşasın memursen-kamusen!2024 Temmuz maaşlarımızı yazalımP.E.K X Hizmet yılı X 0.02 (Emekli maaşı hesaplama)Sendikaya hala üye olan kaldı mı?Memur yüzde 19 zam alırken işçi yüzde 24 zam mı alacak?Promosyon parası haram mı?Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Memurum, ek iş yapacağımKullanılan Kredi nedeniyle bankaların kasko veya sigorta konusundaki tavırları hakkında bilgi-uyarıBoşanmalar neden arttı?