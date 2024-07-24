Celp ve sevk döneminde değişiklik olur mu

Merhaba üniversiteyi bitirdim tecili bozdum kasım celpine denk geldi. 14 kasım olarak gözüküyor. bu tarihten önce askere çağrılma ihtimalim var mı acaba daha önce yaşayanlar oldu mu

Merhaba üniversiteyi bitirdim tecili bozdum kasım celpine denk geldi. 14 kasım olarak gözüküyor. bu tarihten önce askere çağrılma ihtimalim var mı acaba daha önce yaşayanlar oldu mu