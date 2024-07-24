Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2024 16:34
SMS TEBLİĞ NİTELİĞİ TAŞIR MI?

KURUM TARAFINDAN YAPILAN HERHANGİ BİR GÖREVLENDİRME HAFTA SONU KURUM TELEFONUNDAN SMS İLE BİLDİRİLİP (Bu mesaj Tebliğ Niteliğindedir) DİYE KİŞİYE YOLLANIRSA TEBLİĞ EDİLMİŞ SAYILIR MI (Yönetmelikte yada herhangi mahkemece Kabul/Red görmüş ise örneği ile) bilgilendirme yaparsanız sevinirim.

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