Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Temmuz 2024 16:39
Nezarethane sorumlusu hakkında

Öncelikle merhaba.Nezarethane sorumlusu yaziliyorum birkaç gündür.Karakolda çok onemsenmedigini fark ediyorum.Sordugum sorulara da tam cevap da alamiyorum.Nelere dikkat etmem gerekiyor?Özel ya da burdan bana bu konu hakkında bilgi verecek meslektaşlarıma simdiden teşekkür ederim.

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