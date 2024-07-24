Nezarethane sorumlusunun görev tanımı nedir?

GÖZALTI VE NEZARETHANE SORUMLUSU GÖREV TANIMI

1. Gözaltı ünitesinin genel düzen ve temizliğini sağlamak:

Nezarethanenin genel tertip ve düzeni ile temiz bir şekilde tutulmasını sağlamak, 1.2.Kişilerin nezarethaneden çıkarılması sonrasında ve gerektiğinde temizliğini yaptırmak,

Nezarethanede herhangi bir yabancı madde veya alet bulunup bulunmadığını düzenli olarak kontrol etmek ve tutanakla kayıt altına almak,

Nezarethaneyi boş iken de kilitli tutmak,

Gözaltına alınan kişiyi nezarethaneye koymadan önce içerisinin ön kontrolünü yapmak,

2. Gözaltına alınan ve nezarethaneye konulacak kişinin sağlık kontrolü işlemlerini yürütmek: 2.1.Gözaltına alınan kişiyi, nezarethaneye koymak üzere sağlık durumu hekim raporu ile tespit edilmeden teslim almamak,

Kişinin herhangi bir nedenle yerinin değiştirilmesi, sağlık durumunun bozulması ile sağlık durumundan şüphe edilmesi, serbest bırakılması, gözaltı süresinin uzatılması veya adli mercilere sevk edilmesi işlemlerinden önce de sağlık durumunun hekim raporu ile tespit edilmesini sağlamak,

Sanık/ Şüphelinin gözaltında kaldığı süre içerisinde sağlık durumunun bozulduğu veya sağlık durumundan şüphe edildiği hallerde gereği için Grup Amirini bilgilendirmek,

3. Gözaltına alınan ve nezarethaneye konulacak kişinin teslim alınması ile kayıt işlemlerini yürütmek: 3.1.Yakalanarak gözaltına alınan ve nezarethaneye konulmak üzere gözaltı birimine getirilen kişileri teslim almak,

3.2.Kişilerin teslim alınması sırasında gerekli belgelerin ibrazına istemek ve bu belgeleri almak; a)Kişinin kimliğini ispata yarayan her türlü mevcut belge,

b)Yakalama tutanağı, c)Üst arama tutanağı,

ç)Kişinin sağlık durumunu gösteren sağlık raporu, d)Cumhuriyet savcısı görüşme tutanağı,

e)Kişinin nezarethaneye konulması istemini içeren ilgili soruşturma biriminin üst yazısı, 3.3.Belirtilen belgeler ibraz edilmeden gözaltı birimince getirilen kişileri teslim almamak,

4. Teslim alınan kişinin üst araması ve nezarethaneye konulması işlemlerini yürütmek:

Nezarethaneye konulacak kişinin, Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği?nin 8/1-c hükmüne uygun olarak detaylı üst aramasını yapmak,

.Üst arama ve nezarethaneye koyma işlemleri için gerektiğinde Polis Merkezi Amirliği Nöbetçisinden yardım almak,

.Üst araması işlemlerini aynı cinsiyetten personelin yapmasını sağlamak, 4.4.Kişinin yapılan üst aramasında;

a) Kemeri, kravatı ve ayakkabı bağcıkları, b)El çantası ve cüzdanı,

c)Cep telefonu ve bağlantı ekipmanı, ç)Parası ve değerli kağıtları,

d)İp, kablo gibi eşyaları, e)Kesici ve delici aletleri,

f)Varsa çakmak, tırnak makası v.b. gibi eşyaları ile kendisine zarar vermesi ihtimali bulunan diğer bütün unsurlar ve kıyafeti hariç bütün eşyalardan arındırılmasını sağlamak,

4.5.Kişinin nezarethaneye konulmadan önce üst aramasının yapıldığına ve üstünün hangi unsurlardan arındırıldığına ilişkin üst arama tutanağı düzenlemek ve bir suretini nezarethane çıkışında kişiye vermek, 4.6.Nezarethaneye koyma işlemini Grup Amirine bilgi verdikten sonra yerine getirmek ve kişiyi nezarethaneye koymak,

Kişinin üst araması sonucunda üstünden çıkan eşya ve paraları, niteliğini, seri numaralarını(mümkün olması halinde), miktarını özelliklerini ve uygun görülen diğer tanımlayıcı bilgilerini ayrıntılı bir şekilde kayıt altına almak ve ilgili tutanağa kaydetmek,

Tespit edilen eşya ve paraları, koruma altına almak ve kişi gözaltından çıkıncaya kadar muhafaza etmek, 4.9.Gözaltı süresi bitiminde gözaltına alınan eşya ve paraları kişiye eksiksiz olarak tutanakla teslim etmek ve buna ilişkin tutulan tutanağın bir suretini kendisine vermek,

4.10.Gözaltına alınan kişiyi, serbest bırakılıncaya veya adli makamlara sevk edilinceye kadar esas olarak nezarethanede tutmak,

Zorunlu nedenlerle veya sağlık durumunun elvermemesi sebebiyle nezarethanede tutulması mümkün olmayan kişilerin durumunu gözaltına alma kararı veren yetkili Cumhuriyet savcısı ile görüşerek karara bağlamak ve buna ilişkin tutanak tutmak,

5. Nezarethane işlemlerinin usulüne uygun olarak kayıtlarını tutmak:

.İlgili mevzuat çerçevesinde ?Nezarethaneye Alınanların Kaydına Ait Defter? tutmak,

.Üst araması yapılan ve nezarethaneye konulacak olan kişinin bilgilerini usulüne uygun olarak deftere kaydetmek, yapılan işlemleri açık ve net bir şekilde yazmak,

Kişinin hangi birim tarafından gözaltına alındığını deftere kaydetmek,

Kişinin müdafii talep etmediği ve yakınlarına bilgi verilmesini istemediği hallerde, bu durumun şüpheli tarafından deftere yazılmasını sağlamak, imzadan imtina halinde bunu defterde belirtmek, okuma yazması olmayanların parmak izini bastırmak,

Kişinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve nezarethaneden geçici ayrılışlarına ilişkin kayıtları eksiksiz ve tam zamanına uygun olarak tutmak,

Kişiye nezarethanede bulunduğu süre içinde yapılan işlemleri eksiksiz bir şekilde deftere kaydetmek, 5.7.Defter kayıtlarında silinti ve kazıntı yapmamak/yapılmasına izin vermemek, kağıt yapıştırma suretiyle düzeltme yapmamak, yazım yanlışı veya maddi hata olması halinde, hatalı yerin üzerini görünecek şekilde tek bir çizgi ile çizerek düzeltmek ve düzeltme sonrası düzeltme yapılan yere parafı ve sicilini yazmak,

6. Gözaltına alma işlemlerini ilgili esaslara uygun olarak yürütmek:

Aynı suçla ilgisi olanları, birbirine hasım olanları, erkek ve kadınları aynı nezarethaneye koymamak, 6.2.Çocukları yetişkinlerden ayrı tutmak,

Zorunluluk dışında beşten fazla kişiyi bir arada aynı nezarethaneye koymamak,

Suç soruşturması işlemleri dışında, kişinin yüz yüze veya telefon ile hiç kimse ile görüşmemesini ve nezarethanedeki kişiye, yiyecek içecek ve benzeri maddelerin verilmemesini sağlamak,

Kişinin yakınlarına veya belirlediği kişiye; yakalandığında soruşturma birimi, nezarethaneye konulması sırasında gözaltı birimi personelince, Yönetmeliğin 8.maddesine göre bilgi verilmesini sağlamak,

Zorunlu hallerde Polis Merkezince işlem yapılması halinde çocuğun durumu ana, baba veya vasisine bildirmek,

Kişinin yabancı olması durumunda ve yazılı olarak karşı çıkmaması halinde, vatandaşı bulunduğu ülkenin büyükelçiliğine veya konsolosluğuna yakalandığında soruşturma birimi, nezarethaneye konulması sırasında gözaltı birimince haber verilmesini sağlamak,

6.8.3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda, soruşturmanın amacı tehlikeye düşebilecek ise yakalanan veya gözaltına alınan veya gözaltı süresi uzatılan kişinin durumu hakkında Cumhuriyet savcısının emriyle sadece bir yakınına bilgi vermek(İlgili soruşturma birimince haber verilmemesi halinde)

Kişlerin nezarethanede tutulması süresinde, ilgili mevzuatta öngörülen sınırlara uymak, yetkili makamın gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin kararı olmadan kişileri 24 saatten fazla gözaltında veya nezarethanede tutmamak,

Gözaltı süresinin uzatılması halinde bu konunun kişiye ve yakınlarına tebliğini sağlamak,

Gözaltı süresi dolan veya adli makamlara sevki gereken kişilerin, derhal nezarethaneden çıkarma işlemlerini tamamlamak,

Kişilerin nezarethanede kaldığı sürece hakkında yapılan işlemleri, kemlerle görüştüğünü ve geçici ayrılışları nezarethane girişine asılan ?Nezarethane işlemleri takip formu?na kaydetmek,

7. Nezarethaneye konulan kişinin ilgili mevzuat dahilinde temel ihtiyaçlarını karşılamak: 7.1.Nezarrethanede kişilerin tuvalet banyo yemek gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri almak ve yapılan işlemleri ?Nezarethane Takip Formu?na? kaydetmek,

Nezarethane içinde tuvalet ve banyo gibi yerler bulunmadığı durumlarda, kişinin tuvalet ve banyo ihtiyaçları gözaltı ve nezarethane sorumlusu gözetiminde, birimin bu hizmetler için teşkil edilen diğer yerlerinde karşılamak,

Kişilerin Yemek İhtiyacının karşılanmasında, yiyecek ve içecekleri önceden kontrol etmek ve sonrasında kişiye vermek,

Yiyecek ve içeceklerin kırılması kolay ve kişinin kendisine zarar vermesi mümkün olan cam. Porselen gibi eşya ile verilmemesini sağlamak,

Sürekli rahatsızlığı sebebiyle düzenli ilaç kullanımı gerektiren hastalığı bulunanların gözetim altında bu ilaçları kullanmalarını sağlamak.

Kişinin yiyecek, içecek ve ilaç kullanımı gibi ihtiyaçlarının sağlanmasında sağlık şartlarını göz önünde bulundurmak,

Zorunluluk olmadıkça birden fazla şüphelinin, temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla aynı anda nezarethane dışına çıkarılmasına izin vermemek,

Genel güvenlik ve risk durumuna göre gerektiğinde nezarethane dışına çıkarılan kişiye kelepçe takmak,

8. Nezarethaneye konulan kişinin nezarethaneden geçici olarak çıkarılmasına ilişkin hizmetleri yürütmek:

Kişinin gözaltı süresince müdafii ile her zaman ve konuşulanları başkasının duymayacağı bir ortamda görüşmesi için nezarethaneden geçici ayrılışlarını yapmak,

8.2.3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda;

a)Şüphelinin gözaltı süresinde yalnızca bir müdafiin hukuki yardımından yararlanmasını sağlamak, b)Gözaltındaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkını, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, hakim

kararıyla 24saat süre ile kısıtlanmasını sağlamak,

8.3.Müdafii ile görüştürme ve nezarethaneden çıkarma ile ilgili grup amirinin talimatı doğrultusunda hareket etmek,

9. Kişinin nezarethanede bulunduğu sürece uzaktan izlenmesini ve yerinde kontrolünü yapmak:

Kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak bakımından nezarethanede tutulan şüphelilerin durumunu imkanlar ölçüsünde. Teknik araçlar ile izlemek,

9.2.İzleme işlemlerinin kaydının belirlenen esaslara uygun olarak yapılmasını kontrol ve takip etmek, 9.3.İzleme İşlemlerini, kesintisiz olarak yerine getirmek,

Bireysel ihtiyaçlarını yerine personel bırakmak suretiyle gidermek,

Kişinin nezarethanedeki durumunu, uzaktan yapılan izlemeler dışında belirli sürelerde yerinde kontrol etmek,

Kontrollerde mevcut nezarethanelerin koşullarına uygun olarak, kişilerin ?fiziki olarak gözle görülmeleri? ve ?kulakla seslerinin işitilmesine? dikkat etmek,

10. Nezarethaneye girilmesi gereken durumlarda gerekli bireysel güvenlik önlemleri alınarak girilmesini sağlamak:

Nezarethaneye, ihtiyaç halinde ve acil durumlarda, gözaltı ve nezarethane sorumlusu olarak girmek, 10.2.Gerektiği durumlarda veya acil hallerde, nezarethaneye girmesi uygun görülen diğer personelden yardım almak,

10.3.Tehlikenin önlenmesi bakımından, kişi nezarethanede tutulduğu sürece nezarethaneye silahla girmemek,