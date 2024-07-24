Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2024 16:46
Eş durum tayini

Merhaba eşim askeri personel ben de kadrolu zabıt katibiyim. Eşimin tayini doğuya çıktı. Mazeret tayin başvurusu yaptım. Komisyonum red vermiş bakanlık da mı red verir acaba? Bir de dilekçem 4 temmuzda bakanlığa gönderilmiş. Tahmini ne zaman cevap gelir? Benim gibi bekleyen arkadaşlar var mı?

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