Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 16:53
Ek puan kullanımı

Lisede çocuk gelişimi mezunu ek puanını ilk ve acil yardım gibi sağlık meslek bölümlerinde kullanabilir mi

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