Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


24 Temmuz 2024 17:23
MEBBİS ve MEM ihtiyaç listesi neden farklı?

Merhaba il içi tercihler için MEBBİS'te İstanbul'a baktığımda branşım için birçok ilçede epey bir okul çıkıyor. Ama İstanbul MEM'in yayınladığı ihtiyaç listesinde ise örneğin MEBBİS'te 20 okul çıkan ilçede 1 okul gözüküyor. Fark neden bilgisi olan var mı? Bu durumda ihtiyaç listesinde gözükmeyen okulları yazsak gelebiliyor mu?


Weierstrass
Genel Müdür
24 Temmuz 2024 17:29
hocam birisi tayini cikinca kendi okulu bos kaliyor oraya birisi gidince yerler aciliyor oyle dusun,meb in acikladigi ise mevcut bos

b3rn4
Müsteşar
24 Temmuz 2024 17:41

Mebbiste bütün okullar açık gözükür. Mesela o bahsettiğiniz tek açık A okulunda olsun. B okulunun öğretmeni A okuluna giderse B okulunu yazan birisi de B ye gider. Domino gibi. O yüzden istediğiniz okulları açık olmasa da yazın.


FiratnL
Şube Müdürü
24 Temmuz 2024 17:43

Tam olarak anlayamadım hocam. MEBBİS'tekine göre hareket edebilir miyiz yani?


berkaydal
Memur
24 Temmuz 2024 17:53

Hocam mebbis tüm okul listesi. MEM'de Açıklanan açık okullar. A okulu açık sadece diyelim ki. B c d g h j k l okulları açık değil. Ama b okulu a okuluna giderse sen de b okulunu yazarsan b okula gidebilirsin. B okulundaki gitmezse tıkanır.

FiratnL, 1 saat önce

Tam olarak anlayamadım hocam. MEBBİS'tekine göre hareket edebilir miyiz yani?

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