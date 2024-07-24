KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Temmuz 2024 17:39
Yakında açıklanacak

🔴 ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itirazların komisyonlarca incelendiğini, değerlendirme sürecinin ivedilikle tamamlanacağını bildirdi.

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