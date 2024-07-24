Senelik izin ve sağlık raporu

Yok devrem zaten icerde 48 gün iznim var ben 20 gün izin isteyecem 1 yıldır izine çıkmıyorum kardeşim Eylül de nişanı var durumu anlatacam verirlerse yıllık iznim sonuçta versinler yok 15 gün derse bende 1 hafta rapor alırım biliyorsun kendi iznimizi bile zor aliyoruz

Yok devrem zaten icerde 48 gün iznim var ben 20 gün izin isteyecem 1 yıldır izine çıkmıyorum kardeşim Eylül de nişanı var durumu anlatacam verirlerse yıllık iznim sonuçta versinler yok 15 gün derse bende 1 hafta rapor alırım biliyorsun kendi iznimizi bile zor aliyoruz

Alp340626, 30 dk. önce olmazda meslektaşlar bunun b. nu çıkardı gemisini yürüten kaptan amir arkaşın izinden gelsin çıkarsın der öbürüne izin yetmez devam