Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Temmuz 2024 18:03
Senelik izin ve sağlık raporu

Abilerim devrelerim kolay gelsin herkese hayırlı görevler öncelikle yıllık izin sonrasi izin adresi gösterilen il de herhangi bir sağlık ocağından 1 hafta yada 10 günlük doktor raporu alınsa sıkıntı olur mu


Alp340626
Aday Memur
24 Temmuz 2024 18:29
olmazda meslektaşlar bunun b. nu çıkardı gemisini yürüten kaptan amir arkaşın izinden gelsin çıkarsın der öbürüne izin yetmez devam

akbey aslan
Şef
24 Temmuz 2024 18:34
Yok devrem zaten icerde 48 gün iznim var ben 20 gün izin isteyecem 1 yıldır izine çıkmıyorum kardeşim Eylül de nişanı var durumu anlatacam verirlerse yıllık iznim sonuçta versinler yok 15 gün derse bende 1 hafta rapor alırım biliyorsun kendi iznimizi bile zor aliyoruz
Alp340626, 30 dk. önce
olmazda meslektaşlar bunun b. nu çıkardı gemisini yürüten kaptan amir arkaşın izinden gelsin çıkarsın der öbürüne izin yetmez devam

Proletariat
Daire Başkanı
24 Temmuz 2024 18:51
Ben ikametim dışında bir ilden rapor aldım komsere söylemiştim sağlık işleri vardı çünkü sıkıntı olmadı. ama ben konuşup derdimi anlatmıştım
akbey aslan, 25 dk. önce
Yok devrem zaten icerde 48 gün iznim var ben 20 gün izin isteyecem 1 yıldır izine çıkmıyorum kardeşim Eylül de nişanı var durumu anlatacam verirlerse yıllık iznim sonuçta versinler yok 15 gün derse bende 1 hafta rapor alırım biliyorsun kendi iznimizi bile zor aliyoruz

Patron006
Aday Memur
24 Temmuz 2024 18:51
hiçbir şey olmaz

akbey aslan
Şef
24 Temmuz 2024 18:53
Derdimizi anlatırız devrem verirlerse kendi iznimizi kullanırız 15 gün değil 22 23 gün isteyecem vermezlerse bizde rapor alırız ne yapalım
Proletariat, 8 dk. önce
Ben ikametim dışında bir ilden rapor aldım komsere söylemiştim sağlık işleri vardı çünkü sıkıntı olmadı. ama ben konuşup derdimi anlatmıştım
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