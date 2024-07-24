Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Temmuz 2024 18:04
Yazi isleri mudurlugu sinava hazirlik

Arkadaşlar merhaba yakın zamanda Yazı İşleri Müdürlüğü'nü kazanan arkadaşlar yardımcı olabilir mi. daha çok hangi yayınlara, hangi kaynaklara çalıştınız. Yargı Yayınları'nın kitabını çözdüm bir de data Yayınları'nın soru Bankasını aldım. Yargı Yayınları sanki biraz daha yüzeysel Data Yayınları bayağı bir ayrıntılı . Sizler nereden çalıştınız daha çok yardımcı olursanız çok sevinirim.

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